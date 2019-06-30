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Marca: Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Marca: Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»
Eurosport

38 мин. назад

Флорентино Перес приготовился.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не планирует долгосрочное будущее в парижском клубе.

20-летний француз не хочет продлевать контракт, действующий до 2022 года, вне зависимости от того, сколько денег ему предложат, сообщает Marca.

  • На Мбаппе претендует мадридский «Реал», который, по информации испанских медиа, попытается провернуть трансфер Килиана через год.
  • В чемпионат Франции-2018/19 Мбаппе забил фантастические 33 мяча в 29 матчах, добавив еще 11 ассистов.
  • Килиан – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

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