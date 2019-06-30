«ПСЖ» продал игроков на 60 млн евро и не попал под санкции ФФП

Чемпиона Франции «ПСЖ» не накажут за нарушения финансового фэйр-плэй – парижане продали несколько игроков и уложились в требования CAS.

Джованни Ло Сельсо перешел в «Бетис» за 22 миллиона евро, Мусса Диаби – в «Байер» за 15 млн евро, Гжегож Крыховяк – в «Локомотив» за 12,5 млн евро, Тимоти Веа – в «Лилль» за 10 млн евро, Гаэтан Робай – в «Ланс» за миллион евро. Благодаря этим продажам на 60 миллионов евро «ПСЖ» уложился в рамки ФФП и избежит наказания.

Ранее сообщалось, что финансовая комиссия УЕФА поставила условие «ПСЖ», чтобы клуб избежал санкций ФФП – продать игроков на 60 миллионов евро к 30 июня 2019-го.

«ПСЖ» в сезоне-2018/19 выиграл чемпионат Франции и играл в финале Кубка страны.

В Лиге чемпионов парижане вылетели в 1/8 финала от «МЮ».

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