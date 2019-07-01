«ПСЖ» презентовал игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Экипировка от компании Nike выполнена в традиционных для парижан цветах: темно-синем, белом и красном.

В ролике, приуроченном к выходу формы, снялись несколько игроков команды, в том числе нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» в очередной раз выиграл чемпионат Франции, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Юнайтед».

Слухи активно связывают Неймара с трансфером в «Барселону».

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