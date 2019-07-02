В Англии прошел очередной музыкальный фестиваль в Гластонбери – в этом году он собрал более 20 тысяч человек.

Одним из самых ярких эпизодов фестиваля стало выступление грайм-музыканта Дэйва. Перед исполнением трека «Thiago Silva», в котором упоминается капитан «Пари Сен-Жермен», Дэйв обратился к публике и спросил: «Кто достаточно трезв, чтобы зачитать текст вместе со мной?» Увидев парня в футболке Тьяго Силвы, исполнитель позвал его на сцену – и зачитал вместе с ним свой бронебойный хит.

Выступление парнишки-ноунейма на одном из главных мировых фестивалей взорвало интернет; вирус добрался до самого Тьяго Силвы, который поблагодарил Алекса (так зовут пацана, который зачитал трек вместе с Дэйвом) за исполнение песни.

Тьяго Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Ранее бразилец играл за «Милан», «Флуминенсе» и другие клубы.

Музыкальный фестиваль в Гластонбери проводится с 1970 года. В разные годы хэдлайнерами феста были Дэвид Боуи, The Smiths, Radiohead, Oasis и другие известные исполнители.

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