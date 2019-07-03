Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул, что останется в парижском клубе на следующий сезон.

20-летний Мбаппе выложил в твиттере фото в футболке «ПСЖ», написал девиз клуба «Ici c'est Paris» и цифры 19/20, а также сопроводил публикацию цветами парижан – красным и синим.

На Мбаппе претендует мадридский «Реал».

В сезоне-2018/19 Килиан стал чемпионом Франции, забив 33 мяча и сделав 11 ассистов.

В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2018.

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