Other Agency
«Монако» представил новую форму ярким постером с Головиным, Фалькао и Сеском
Составят конкуренцию «ПСЖ» в новом сезоне?
«Монако» представил домашнюю игровую форму на сезон-2019/20.
На сайте монегасков был опубликован постер, на котором игроки команды Желсон Мартинш, Александр Головин, Радамель Фалькао, Бенуа Бадиашиле и Сеск Фабрегас одеты в новую экипировку.
- В прошедшем сезоне «Монако» занял 17-ю строчку в чемпионате Франции и едва избежал вылета во вторую лигу.
- Головин присоединился к монегаскам летом 2018 года. На счету Александра 30 матчей, 3 гола и 3 голевые передачи в дебютном сезоне в Лиге 1.
Сеск – Головину после матча с Сан-Марино: «Мужик, 9 голов, а ты не забил даже одного?»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте