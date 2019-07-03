Американская актриса и модель Памела Андерсон предоставила доказательства домашнего насилия со стороны игрока сборной Франции Адиля Рами.

В своем аккаунте на Vimeo Андерсон опубликовала видео из госпиталя, которое было записано во время общения с Рами. На нем можно увидеть, как доктор оборачивает бинты вокруг ее кисти.

Ранее Памела рассказала, что однажды футболист «очень сильно отдавил ей руки». «Руки болели очень сильно, я даже не могла открыть бутылку. В больнице мне понадобился наркоз, чтобы сделать уколы. Руки начали заживать, но затем он снова причинил мне вред», – заявила актриса.

Рами – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

Сейчас права на защитника принадлежат марсельскому «Олимпику».

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