Руководство «ПСЖ» согласно с желанием бразильского нападающего Неймара покинуть команду. Клуб сделал предложение о приобретении игрока мадридскому «Реалу».

По информации Marca, парижане два раза связывались с президентом мадридцев Флорентино Пересом и предлагали купить 27-летнего Неймара. «Реал» отвечал отказом, так как в текущее межсезонье закончил со звездными трансферами – в сезоне-2019/20 на «Бернабеу» будут выступать Эден Азар и Лука Йович. На них потратили 160 миллионов евро.

Неймар хочет уйти из «ПСЖ», приоритетным вариантом медиа называют «Барселону», которую он покинул в 2017 году.

Бразилец не помогает национальной сборной на Кубке Америки из-за травмы, полученной в товарищеском матче.

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