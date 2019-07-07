Тренера академии «Лиона» уволили после обвинений в домогательствах от несовершеннолетних футболисток.

По информации Mediapart, на мужчину пожаловались две девушки, не достигшие возраста 16 лет. Они утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам с сентября 2017 года по май 2018: тренер присылал им интимные сообщения, а также посетил комнату одной из футболисток и занимался при ней самоудовлетворением. Спортсменка пожаловалась родителям, те обратились к руководству клуба. Тренера уволили.

Дело получило продолжение, когда клуб пообещал одной из пострадавших футболисток прекратить финансирование. Семья девушки подала в суд на «Лион», адвокат связывает поведение клуба с делом о домогательствах.

«Лион» – самая успешная женская команда последних лет.

Футболистки «Олимпика» шесть раз выигрывали Лигу чемпионов, за команду выступает обладательница женского «Золотого мяча» Ада Хёгерберг.

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