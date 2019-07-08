Неймар не явился на предсезонную подготовку «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не явился в клуб, чтобы начать предсезонную подготовку.

«ПСЖ» обнаружил, что футболист Неймар не приехал в согласованное время и место, не получив на это разрешения со стороны клуба. «ПСЖ» сожалеет о сложившейся ситуации и предпримет соответствующие меры», – говорится на официальном сайте чемпионов Франции.

Ранее сообщалось, что Ней может бойкотировать предсезонную подготовку из-за желания перейти в «Барселону».

Бразилец выступает за парижский клуб с 2017 года. Французский гранд заплатил за его трансфер 222 млн евро.

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