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Неймар не явился на предсезонную подготовку «ПСЖ»

Неймар не явился на предсезонную подготовку «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Бразилец посмотрел на Антуана Гризманна и решил бунтовать.

Нападающий «ПСЖ» Неймар не явился в клуб, чтобы начать предсезонную подготовку.

«ПСЖ» обнаружил, что футболист Неймар не приехал в согласованное время и место, не получив на это разрешения со стороны клуба. «ПСЖ» сожалеет о сложившейся ситуации и предпримет соответствующие меры», – говорится на официальном сайте чемпионов Франции.

  • Ранее сообщалось, что Ней может бойкотировать предсезонную подготовку из-за желания перейти в «Барселону».
  • Бразилец выступает за парижский клуб с 2017 года. Французский гранд заплатил за его трансфер 222 млн евро.

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