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Неймар не явился на предсезонную подготовку «ПСЖ»
Бразилец посмотрел на Антуана Гризманна и решил бунтовать.
Нападающий «ПСЖ» Неймар не явился в клуб, чтобы начать предсезонную подготовку.
«ПСЖ» обнаружил, что футболист Неймар не приехал в согласованное время и место, не получив на это разрешения со стороны клуба. «ПСЖ» сожалеет о сложившейся ситуации и предпримет соответствующие меры», – говорится на официальном сайте чемпионов Франции.
- Ранее сообщалось, что Ней может бойкотировать предсезонную подготовку из-за желания перейти в «Барселону».
- Бразилец выступает за парижский клуб с 2017 года. Французский гранд заплатил за его трансфер 222 млн евро.
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