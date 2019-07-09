Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что форвард парижан Неймар хочет покинуть клуб.

«Неймар может покинуть «ПСЖ», если поступит предложение, которое устроит всех. На данный момент мы не знаем, хочет ли его кто-то купить и за какую цену. Такие дела не делаются за один день.

Понятно, что Неймар хочет уйти, но в футболе бывает так, что сегодня человек говорит одно, а завтра – другое. Это удивительно, но это так. Мы общались с его окружением, ситуация всем ясна. На данный момент он по-прежнему связан с нами трехлетним контрактом, и поскольку предложений у нас нет, обсуждать нечего. «ПСЖ» нужны игроки, которые действительно хотят быть с нами и сделать что-то грандиозное для клуба. Нам не нужны те, кто, оставаясь, делают тем самым одолжение.

Да, неофициальные контакты с «Барселоной» по Неймару были. Они сказали, что хотят купить его, но мы ответили, что не продаем. Предложение должно поступить от Бартомеу, а пока мы не видим, что «Барселона» действительно настроена купить Нея», – цитирует Леонардо Le Parisien.

Неймар покинул чемпионат Испании в 2017 году, когда за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

Спустя 2 года бразилец хочет вернуться в Каталонию и якобы без обсуждений принял первое же предложение «Барсы» по контракту.

Президент Ла Лиги: «Не хочу, чтобы Неймар возвращался в Испанию. Это плохо для нашего имиджа»

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