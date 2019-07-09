Отец форварда «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва заверил, что французский клуб знает о причине неявки футболиста на предсезонные занятия и она не связана с возможным трансфером в «Барселону».

«Причина неявки Неймара была известна. Все планировалось еще за год в рамках деятельности сына в Instituto Neymar Jr. Мы не могли отложить мероприятие, и он вернется в «ПСЖ» 15 июля. Все просто, никакой драмы. «ПСЖ» знает об этом и принимает участие в деятельности Instituto Neymar Jr», – цитирует отца Неймара AFP.

Ранее сообщалось, что Ней может бойкотировать предсезонную подготовку из-за желания перейти в «Барселону».

«ПСЖ» обещал наказать Неймара за неявку на занятия.

Instituto Neymar Jr – благотворительный фонд, созданный футболистом.

Спортивный директор «ПСЖ»: «Пока не видим, что «Барселона» действительно настроена купить Неймара»

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