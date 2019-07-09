«ПСЖ» оштрафовал нападающего Неймара на 375 тысяч евро за неявку на предсезонную подготовку команды, сообщает UOLEsporte.

Вчера, 8 июля, «ПСЖ» выпустил официальное заявление, где говорится, что бразилец не прибыл на тренировочную базу клуба в назначенный срок.

Позже отец футболиста объяснил, что отсутствие его сына на предсезонке связано с деятельностью благотворительного фонда Instituto Neymar Jr и что клубу было об этом известно.

Медиа связывают неприезд Нея на базу «ПСЖ» с его желанием вернуться в «Барселону».

Бразилец стал игроком парижан летом 2017 года, «ПСЖ» заплатил за его трансфер 222 млн евро.

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