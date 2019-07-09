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«ПСЖ» оштрафовал Неймара на 375 тысяч евро за неявку на предсезонку
Все, теперь бразилец обеднеет.
«ПСЖ» оштрафовал нападающего Неймара на 375 тысяч евро за неявку на предсезонную подготовку команды, сообщает UOLEsporte.
Вчера, 8 июля, «ПСЖ» выпустил официальное заявление, где говорится, что бразилец не прибыл на тренировочную базу клуба в назначенный срок.
Позже отец футболиста объяснил, что отсутствие его сына на предсезонке связано с деятельностью благотворительного фонда Instituto Neymar Jr и что клубу было об этом известно.
- Медиа связывают неприезд Нея на базу «ПСЖ» с его желанием вернуться в «Барселону».
- Бразилец стал игроком парижан летом 2017 года, «ПСЖ» заплатил за его трансфер 222 млн евро.
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