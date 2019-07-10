Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сменил имидж.

Во вторник, 9 июля, в инстаграме монегасков появились фотографии с предсезонной подготовки. На них можно увидеть Головина, который пошел на дерзкий шаг и перекрасился в блондина.

В прошлом сезоне «Монако» занял 17-ю строчку в чемпионате Франции и едва избежал вылета во вторую лигу.

Головин присоединился к монегаскам летом 2018 года. На счету Александра 30 матчей, 3 гола и 3 голевые передачи в дебютном сезоне в Лиге 1.

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