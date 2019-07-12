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Sport Bild: «Барса» не предлагала «ПСЖ» денег за Неймара. Его просят обменять на трех футболистов
Парижанам нужно выбрать из четырех вариантов.
«Барселона» не предлагала «ПСЖ» денег за Неймара, а вариант с обменом игроками не устраивает парижский клуб.
По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, «Барса» предложила в обмен на 27-летнего Неймара Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле, Самуэля Умтити и Нельсона Семедо – парижанам нужно выбрать троих. Но условия сделки не нравятся французам, так как три зарплаты этих игроков сильно превысят зарплату Неймара. Сообщается, что «ПСЖ» не заинтересован в трансфере.
- Неймар не явился в расположение клуба на предсезонную подготовку и был оштрафован на 375 тысяч евро.
- Бразилец стал игроком парижан летом 2017 года, «ПСЖ» заплатил за его трансфер 222 млн евро.
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