«Барселона» не предлагала «ПСЖ» денег за Неймара, а вариант с обменом игроками не устраивает парижский клуб.

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, «Барса» предложила в обмен на 27-летнего Неймара Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле, Самуэля Умтити и Нельсона Семедо – парижанам нужно выбрать троих. Но условия сделки не нравятся французам, так как три зарплаты этих игроков сильно превысят зарплату Неймара. Сообщается, что «ПСЖ» не заинтересован в трансфере.

Неймар не явился в расположение клуба на предсезонную подготовку и был оштрафован на 375 тысяч евро.

Бразилец стал игроком парижан летом 2017 года, «ПСЖ» заплатил за его трансфер 222 млн евро.

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