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«И мечтать не приходилось!» Головин поздравил с днем рождения ученика Тутберидзе

«И мечтать не приходилось!» Головин поздравил с днем рождения ученика Тутберидзе
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Это обязательно вдохновит юного фигуриста на будущие победы.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин лично поздравил с днем рождения чемпиона России среди юниоров по фигурному катанию Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе.

13 июля Даниилу исполнилось 14 лет, и он поблагодарил футболиста. «О лучшем подарке и мечтать не приходилось! Спасибо Евгению Савину за то, что не забыл и сделал такой приятный сюрприз! Спасибо Александру Головину за то, что нашел время лично поздравить меня, очень приятная неожиданность!» – написал Самсонов.

  • Фигурист сфотографировался с Головиным, когда сборная России по футболу и группа Тутберидзе тренировались в Новогорске.
  • Даниил – победитель первенства России, в сезоне-2019/20 он впервые выступит по юниорам на международных стартах.

У Тутберидзе новый гений, и это не девочка. Самсонов рвет по элементам мужиков уже в 13 лет

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