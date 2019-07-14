Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин лично поздравил с днем рождения чемпиона России среди юниоров по фигурному катанию Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе.

13 июля Даниилу исполнилось 14 лет, и он поблагодарил футболиста. «О лучшем подарке и мечтать не приходилось! Спасибо Евгению Савину за то, что не забыл и сделал такой приятный сюрприз! Спасибо Александру Головину за то, что нашел время лично поздравить меня, очень приятная неожиданность!» – написал Самсонов.

Фигурист сфотографировался с Головиным, когда сборная России по футболу и группа Тутберидзе тренировались в Новогорске.

Даниил – победитель первенства России, в сезоне-2019/20 он впервые выступит по юниорам на международных стартах.

У Тутберидзе новый гений, и это не девочка. Самсонов рвет по элементам мужиков уже в 13 лет

Качай приложение Eurosport для iOS или Android