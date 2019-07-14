Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар вспомнил самый приятный момент в своей карьере.

«У меня их два. Во-первых, это победа на Олимпийских играх с Бразилией, а потом – камбэк с «Барселоной» в матче против «ПСЖ». Чувства, которые мы испытали после шестого гола... Никогда ничего подобного не ощущал, это было невероятно», – заявил 27-летний Неймар в эфире YouTube-канала «Oh My Goal».

Неймар стал олимпийским чемпионом в Рио-2016, «Барса» прошла «ПСЖ» в двухматчевом противостоянии в ЛЧ-2016/17. Каталонцы проиграли первый матч со счетом 0:4 и смогли отыграться во втором (6:1)

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года и сейчас надеется вернуться в Каталонию.

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