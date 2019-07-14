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le10sport.com: «Барселона» предложила «ПСЖ» Коутиньо в обмен на Неймара

le10sport.com: «Барселона» предложила «ПСЖ» Коутиньо в обмен на Неймара
Eurosport

25 мин. назад

Кажется, каталонцы не очень хотят Нея.

«Барселона» сделала «ПСЖ» новое предложение относительно перехода бразильского форварда Неймара.

По информации le10sport.com, каталонцы предложили руководству «ПСЖ» обмен 27-летнего Неймара на его соотечественника Филиппе Коутиньо без доплаты. Сообщается, что «Барса» не намерена тратить деньги на Неймара после дорогостоящего приобретения Антуана Гризманна за 120 миллионов евро.

Боссы «ПСЖ» взяли время на размышление. Неймар уже уведомил их о желании покинуть клуб.

  • Неймар не явился в расположение клуба на предсезонную подготовку и был оштрафован на 375 тысяч евро.
  • Бразилец стал игроком парижан летом 2017 года, «ПСЖ» заплатил за его трансфер 222 млн евро.

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