«ПСЖ» поможет 12-летнему фанату клуба, который пережил изнасилование и пытался покончить с собой

Сопредседатель ассоциации Urgence Homophobie Гийом Мелани попросил «ПСЖ» оказать помощь 12-летнему мальчику по имени Луи.

Как пишет Le Parisien, Луи подвергся жестоким издевательствам в своей школе: его оскорбляли, били, а также домогались и даже подвергали сексуальному насилию. Из-за произошедших событий мальчик пытался покончить с собой; сейчас он находится на лечении в госпитале Гонесс.

Луи с детства болеет за парижан: по словам его матери, в самом юном возрасте у мальчика была соска с эмблемой «ПСЖ», а когда он подрос, ему купили форму любимой команды. Луи застал времена Педро Паулеты, а из нынешних игроков «ПСЖ» ему больше других нравится Эдинсон Кавани.

Узнав о ситуации, в которую попал мальчик, Гийом Мелани призвал болельщиков помочь ему: «Фанаты «ПСЖ», давайте подарим этому молодому человеку желание жить. С вас не убудет сделать ретвит этой записи. Возможно, «ПСЖ» поможет Луи и организует ему встречу с игроками. Это даст ему уверенность. Давайте попытаемся».

После того, как запись Мелани начала стремительно набирать ретвиты, руководство «ПСЖ» связалось с семьей Луи.

«ПСЖ» побеждал в шести из семи последних розыгрышей чемпионата Франции.

Ассоциация Urgence Homophobie была создана в 2017 году после резонансных сообщений о массовых незаконных задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Первое название организации, которая борется за права ЛГБТ, – Urgence Tchétchénie.

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