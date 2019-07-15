Неймар прибыл на базу «ПСЖ» и приступил к тренировкам
Бразилец приехал в Париж, но сердце его в Барселоне.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл в расположение французского клуба, прилетев из Сан-Паулу.
15 июля у бразильца намечена встреча с соотечественником, спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, на которой будут разбирать опоздание Нея, сообщает L`Equipe.
- Отец футболиста объяснил, что отсутствие его сына на предсезонке связано с деятельностью благотворительного фонда Instituto Neymar Jr и что клубу было об этом известно.
- Несмотря на это оправдание, «ПСЖ» оштрафовал Неймара на 375 тысяч евро за неявку на предсезонку.
Неймар: «Хочу покинуть «ПСЖ». Дал знать Леонардо, что меня не будет на первом сборе»
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