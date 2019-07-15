Сеск поигрался с Головиным – игроки облили друг друга холодной водичкой
В стане монегасков царит прекрасная атмосфера.
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас подшутил над партнером по команде Александром Головиным, обрызгав того холодной водой.
После очередной тренировки игроки монегасков сели в бочки с холодной водой. Фабрегас воспользовался моментом, чтобы облить своих товарищей – прилетело и Головину, который ответил испанцу своим залпом.
- Ранее 32-летний Сеск признался в зависти к 23-летнему Головину.
- В чемпионате Франции-2018/19 «Монако» занял 17-е место.
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