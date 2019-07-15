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Сеск поигрался с Головиным – игроки облили друг друга холодной водичкой

Сеск поигрался с Головиным – игроки облили друг друга холодной водичкой
Eurosport

1 час назадОбновлено 8 мин. назад

В стане монегасков царит прекрасная атмосфера.

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас подшутил над партнером по команде Александром Головиным, обрызгав того холодной водой.

После очередной тренировки игроки монегасков сели в бочки с холодной водой. Фабрегас воспользовался моментом, чтобы облить своих товарищей – прилетело и Головину, который ответил испанцу своим залпом.

  • Ранее 32-летний Сеск признался в зависти к 23-летнему Головину.
  • В чемпионате Франции-2018/19 «Монако» занял 17-е место.

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