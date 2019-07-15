Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас подшутил над партнером по команде Александром Головиным, обрызгав того холодной водой.

После очередной тренировки игроки монегасков сели в бочки с холодной водой. Фабрегас воспользовался моментом, чтобы облить своих товарищей – прилетело и Головину, который ответил испанцу своим залпом.

Ранее 32-летний Сеск признался в зависти к 23-летнему Головину.

В чемпионате Франции-2018/19 «Монако» занял 17-е место.

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