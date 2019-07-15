Форвард сборной Бразилии Неймар провел встречу с представителями «ПСЖ».

Руководство парижского клуба сообщило футболисту, что не будет способствовать его возвращению в «Барселону». Также они предупредили Нея о возможных последствиях форсирования этого перехода. Об этом написал в твиттере ведущий каталонской радиостанции Марсаль Льоренте.

Сегодня, 15 июля, бразильский телеканал UOL Esporte объявил, что неизвестный похитил интервью Неймара, в котором он намекает «Барселоне» о желании вернуться в каталонский клуб. Эксклюзивный разговор с футболистом должен был выйти в эфир в пятницу, но программу перенесли на понедельник, после чего пресс-служба UOL Esporte объявила, что запись украдена. Марсаль Льоренте связывает это похищение с действиями «ПСЖ».

Вероятно, интервью еще возможно восстановить. С телеканалом уже связались авторы YouTube-канала Oh My Goal, которые также вели съемку разговора с Неймаром. Об этом сообщила Marca.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. Этот трансфер сделал его самым дорогим футболистом в истории.

Летом 2019 года Ней не скрывает желания вернуться в «Барсу». В первой части интервью на UOL Esporte он подтвердил, что получил от боссов «Пари Сен-Жермен» разрешение вести переговоры с другими клубами при наличии приемлемой цены.

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