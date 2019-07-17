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Рами поехал на съемки «Форт Боярда» вместо тренировки. «Марсель» может исключить его из команды

Рами поехал на съемки «Форт Боярда» вместо тренировки. «Марсель» может исключить его из команды
Eurosport

1 час назад

Без выплаты компенсации.

«Марсель» может расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами из-за его участия в телешоу «Форт Боярд».

По информации Get French Football News, в мае 33-летний футболист поехал на съемку программы, но тренеру Руди Гарсии сказал, что ему необходима поездка в Париж по семейным обстоятельствам. 29 июня выпуск с участием Рами показали по телевидению, и обман раскрылся.

«Марсель» настаивает на исключении защитника из команды без компенсации.

  • Предыдущий скандал Рами – громкое расставание с Памелой Андерсон, которая обвинила его в нанесении побоев.
  • Адиль – чемпион мира в составе сборной Франции.

«Он жил двойной жизнью и лгал». Памела Андерсон рассталась с Рами из-за измен

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