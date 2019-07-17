Нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему мечтает покинуть Париж в летнее трансферное окно.

Главная задача бразильца – возвращение в «Барселону». При этом Ней понимает, что камбэк в Каталонию затруднителен, поэтому имеет три запасных варианта для отступления. По информации Mundo Deportivo, в случае, если «ПСЖ» и «Барселона» не достигнут взаимопонимания, нападающий готов перейти в «Реал», «Баварию» или «Ювентус».

По последним данным, «сине-гранатовые» предложили за Неймара Дембеле, Коутиньо и 40 млн евро, но «ПСЖ» такой оффер не устроил.

Бразилец с опозданием приступил к тренировкам в «Париже» после травмы, которую получил перед домашним Кубком Америки.

Неймар и Гризманн сошли с ума. «Барселона» легко может сорвать обе сделки

Качай приложение Eurosport для iOS или Android