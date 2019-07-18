Миланский «Интер» хочет заполучить нападающего экстра-класса перед началом сезона-2019/20, с учетом, что клуб с высокой долей вероятности покинет главный бомбардир Мауро Икарди.

На место аргентинца «нерадзурри» приглашают Ромелу Лукаку из «МЮ», но их пугает сумма, которую запрашивают манкунианцы: за 26-летнего бельгийца они хотят 88 млн евро, хотя «Интер» готов заплатить максимум 65 млн.

«Интер» уже определился с альтернативным вариантом, сообщил Tuttosport. Им стал Эдинсон Кавани, который может лишиться части игрового времени из-за Мбаппе и Неймара, а также хорошо знакомый с Серией А.

Ромелу ЛукакуGetty Images

Пока же представители «Интера» продолжают переговоры с «МЮ» и Лукаку, которому, по сведениям Sky Sports, предложат контракт на пять лет с зарплатой в девять млн евро в год.

Transfermarkt оценивает Лукаку в 75 млн евро, Кавани – в 40 млн.

Эдинсон в прошлом сезоне забил 18 мячей в 21 игре Лиги 1, Ромелу отличился 12 раз в 32 встречах АПЛ.

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