Getty Images
Испанская налоговая уведомила «Барселону», что будет изымать зарплату Неймара из-за долга футболиста
Еще одно препятствие на пути возвращения в Испанию.
Стало известно о еще одном препятствии на пути камбэка форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».
Испанская налоговая проинформировала каталонцев о долге Неймара в размере 35 млн евро. Любой платеж, который клуб перечислит Неймару, попадет не на счета футболиста, а в государственную казну. Налоговая будет изымать средства до уплаты всей суммы долга, если он не будет погашен.
Если Неймар выиграет иск к «Барсе» о выплате 30 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта, эта сумма также будет конфискована, сообщает Mundo Deportivo.
- По последним данным, «сине-гранатовые» предложили за Неймара Дембеле, Коутиньо и 40 млн евро, но «ПСЖ» такой оффер не устроил.
- Бразилец с опозданием приступил к тренировкам в «Париже» после травмы, которую получил перед домашним Кубком Америки.
Mundo Deportivo: Неймар мечтает о «Барсе», но не против перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте