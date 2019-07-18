Стало известно о еще одном препятствии на пути камбэка форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

Испанская налоговая проинформировала каталонцев о долге Неймара в размере 35 млн евро. Любой платеж, который клуб перечислит Неймару, попадет не на счета футболиста, а в государственную казну. Налоговая будет изымать средства до уплаты всей суммы долга, если он не будет погашен.

Если Неймар выиграет иск к «Барсе» о выплате 30 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта, эта сумма также будет конфискована, сообщает Mundo Deportivo.

По последним данным, «сине-гранатовые» предложили за Неймара Дембеле, Коутиньо и 40 млн евро, но «ПСЖ» такой оффер не устроил.

Бразилец с опозданием приступил к тренировкам в «Париже» после травмы, которую получил перед домашним Кубком Америки.

Mundo Deportivo: Неймар мечтает о «Барсе», но не против перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android