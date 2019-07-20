Неймар назвал самого сильного оппонента, с которым сталкивался, и самого сильного футболиста, с которым играл в паре.

«Месси – лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Для меня он лучший в мире, лучший из тех, чью игру я когда-либо видел. Наша связка была впечатляющей. Играть с ним вместе – это честь и удовольствие. Кроме того, он мой друг.

Серхио Рамос – самый сильный футболист, против которого мне доводилось играть. Он отличный центральный защитник, который к тому же много забивает. Играть против него очень сложно. Также я бы выделил Тьяго Силву – и он, и Рамос очень хороши», – заявил Неймар.

Неймар играл вместе с Месси в 2013-2017 гг., когда выступал за «Барселону».

Летом 2017-го бразилец перешел из «Барсы» в «ПСЖ» за 222 млн евро.

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