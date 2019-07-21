Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отругал Неймара при всей команде

Неймар продолжает портить отношения со всеми в «ПСЖ».

Diario Sport сообщил, что 27-летний бразилец в этот раз разругался со спортивным директором «Парижа», своим соотечественником Леонардо. В прошлый понедельник спортдир при всей команде отругал Неймара за то, что форвард приехал на предсезонку с серьезным опозданием.

Подобные конфликты могут поспособствовать уходу нападающего из «ПСЖ»: ранее Неймар уже сказал Леонардо, что хочет уйти.

8 июля «ПСЖ» выпустил официальное заявление, где говорится, что бразилец не прибыл на тренировочную базу клуба в назначенный срок.

Позже отец футболиста объяснил, что отсутствие Нея на предсезонке связано с деятельностью благотворительного фонда Instituto Neymar Jr и что клубу было об этом известно.

«ПСЖ» все равно оштрафовал Неймара на 375 тысяч евро за опоздание.

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