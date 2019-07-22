Лидер марсельского «Олимпика» Димитри Пайет перед товарищеским матчем против «Бордо» поцеловал партнера по команде Буну Сарра в губы, после чего забил с его паса.

Ролик с поцелуем Пайет опубликовал у себя в инстаграме. Посмотрев его, можно увидеть, что Сарр удивился поступку Димитри. Сам же Пайет прокомментировал поцелуй+пас одним словом: «Связь».

«Олимпик» выиграл у «Бордо» со счетом 2:1.

Пайет выступает за провансальцев с 2017 года. Ранее он на протяжении 2,5 сезонов зажигал в составе лондонского «Вест Хэма».

Сакки: «Я тренировал игрока-гея. Он был так хорош, что мне захотелось увидеть в команде 11 геев»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android