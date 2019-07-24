«Монако» представил комплект выездной формы от Kappa на сезон-2019/20.

В видео клуб показал известные виды княжества. Например, на стрелке с ее невероятным видом стоял защитник Камиль Глик, а Пьетро Пеллегри прошелся с дриблингом по казино Монте-Карло.

Полузащитнику сборной России Александру Головину досталась яхта Tuiga – главный корабль яхтенного городского клуба. Русский футболист почеканил мячом на борту.

Сама форма получилась черной с ромбовым узором, при этом логотип клуба, фирмы-производителя и спонсора вышиты золотым.

«Что касается деталей, то тут дизайнеры отдали предпочтению воротнику V-образной формы и разместили логотипы Kappa по краям футболки, а также добавили золотые полосы на концах рукавов. На задней стороне футболки, прямо под воротником, красуется надпись Daghe Munegu [«Давай, «Монако» на монегасском]. Форму дополняют черные шорты и черные гетры», – сообщила пресс-служба «Монако».

В новой форме французский клуб сыграет уже сегодня, 24 июля. В товарищеском матче в Португалии «Монако» встретится с местной «Брагой».

В 30 матчах Лиги 1-2018/19 Головин забил три мяча и отдал три ассиста.

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