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«ПСЖ» или «Монако»? Угадай, где дольше играли Мбаппе, Фалькао, Головин и другие топы Лиги 1
Спорим, ты не наберешь максимум правильных?
Чемпионат Франции трудно причислить к самым зрелищным турнирам: здесь царствует «ПСЖ», а все остальные довольствуются объедками с королевского стола.
Тем не менее, в Лиге 1 выступают (и выступали) многие звезды. Eurosport.ru предлагает напрячь память и вспомнить, за какую команду тот или иной игрок провел больше матчей. Вперед!
И еще несколько квизов:
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