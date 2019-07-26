«ПСЖ» или «Монако»? Угадай, где дольше играли Мбаппе, Фалькао, Головин и другие топы Лиги 1

Чемпионат Франции трудно причислить к самым зрелищным турнирам: здесь царствует «ПСЖ», а все остальные довольствуются объедками с королевского стола.

Тем не менее, в Лиге 1 выступают (и выступали) многие звезды. Eurosport.ru предлагает напрячь память и вспомнить, за какую команду тот или иной игрок провел больше матчей. Вперед!

И еще несколько квизов:

«Интер» или «Ювентус»? Угадай, где дольше играли Наингголан, Квальярелла и другие топы Серии А

«Бавария» или «Боруссия»? Угадай, где дольше играли Левандовский, Хуммельс и другие топы Германии

«МЮ» или «Ливерпуль»? Угадай, за кого играли больше Погба, Салах, Стерлинг и другие топы Англии

«Реал» или «Барса»? Угадай, где дольше играли Черышев, Гризманн, Зидан и другие топы Примеры

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