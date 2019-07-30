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UOL Esporte: с Неймара сняты все обвинения по делу об изнасиловании
Нажиле Триндади придется смириться.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании.
По информации UOL Esporte, расследовавшая дело полиция не обнаружила доказательств совершения преступления. В показаниях предполагаемой жертвы – модели Нажилы Триндади – найдено множество противоречий. С 27-летнего игрока сняли все подозрения, суда не будет.
- Триндади утверждала, что изнасилование произошло 15 мая в Париже.
- Неймар изначально отрицал обвинения, говоря, что секс был по обоюдному согласию, а модель шантажирует его с целью вымогательства денег.
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