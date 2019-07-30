«ПСЖ» выудил из Мерсисайда опорника «Эвертона» Идриссу Гуйе. 29-летний сенегалец обошелся парижанам в 32 миллиона евро без учета бонусов.

Контракт заключен до 2023 года. Идрисса стал восьмым игроком из своей страны, который усилил «ПСЖ», и 53-м африканцем в Париже вообще.

Трансферная стоимость игрока по оценке Transfermarkt – 25 миллионов евро.

В составе «ирисок» полузащитник провел 108 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 ассистами.

Гуйе будет выступать за парижан под 27-м номером.

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