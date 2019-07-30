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«ПСЖ» купил полузащитника «Эвертона» за 32 млн евро

«ПСЖ» купил полузащитника «Эвертона» за 32 млн евро
Eurosport

42 мин. назад

Первая недешевая покупка парижан в летнее трансферное окно.

«ПСЖ» выудил из Мерсисайда опорника «Эвертона» Идриссу Гуйе. 29-летний сенегалец обошелся парижанам в 32 миллиона евро без учета бонусов.

Контракт заключен до 2023 года. Идрисса стал восьмым игроком из своей страны, который усилил «ПСЖ», и 53-м африканцем в Париже вообще.

Трансферная стоимость игрока по оценке Transfermarkt – 25 миллионов евро.

  • В составе «ирисок» полузащитник провел 108 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 ассистами.
  • Гуйе будет выступать за парижан под 27-м номером.
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