Сага с возвращением Неймара в «Барселону» продолжается. На этот раз новые детали возможного трансфера обрисовал спортивный директор парижан Леонардо. Он заявил, что в Париже согласятся отпустить игрока за 180 миллионов евро, так как боятся, что его пребывание в «ПСЖ» нарушит командный микроклимат.

При этом каталонцы получили ульматум по форме оплаты. Парижане согласятся отпустить лидера, только если вся сумма будет выплачена в денежном эквиваленте, хотя ранее сообщалось, что «блауграна» хочет включить в сделку Коутиньо, Ракитича, Малкома или Дембеле.

Руководство «Пари Сен-Жермен» беспокоится, что в случае обмена с доплатой клуб не войдет в рамки финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.

Интерес к Неймару также проявляет «Ювентус», а Криштиану Роналду уже даже одобрил переезд бразильца в летнее трансферное окно.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2017-го. За него заплатили 222 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильца в 180 млн евро.

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