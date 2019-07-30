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Sport.es: «ПСЖ» понизил цену на Неймара до 180 млн и не рассматривает возможность обмена игроками
В Париже не ждут Коутиньо, Ракитича и всех остальных.
Сага с возвращением Неймара в «Барселону» продолжается. На этот раз новые детали возможного трансфера обрисовал спортивный директор парижан Леонардо. Он заявил, что в Париже согласятся отпустить игрока за 180 миллионов евро, так как боятся, что его пребывание в «ПСЖ» нарушит командный микроклимат.
При этом каталонцы получили ульматум по форме оплаты. Парижане согласятся отпустить лидера, только если вся сумма будет выплачена в денежном эквиваленте, хотя ранее сообщалось, что «блауграна» хочет включить в сделку Коутиньо, Ракитича, Малкома или Дембеле.
Руководство «Пари Сен-Жермен» беспокоится, что в случае обмена с доплатой клуб не войдет в рамки финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.
Интерес к Неймару также проявляет «Ювентус», а Криштиану Роналду уже даже одобрил переезд бразильца в летнее трансферное окно.
- Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2017-го. За него заплатили 222 миллиона евро.
- Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильца в 180 млн евро.