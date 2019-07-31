Руководство «Пари Сен-Жермен» намерено уговорить звезду сборной Бразилии Неймара остаться в команде.

Спортивный директор Леонардо уже побеседовал с окружением футболиста и вылетел в Китай на личную встречу с Неем. «ПСЖ» работает над сделкой 27-летнего форварда уже два месяца и опасается, что не успеет оформить его возвращение в «Барселону» или переход в другой клуб. Леонардо понимает, что для того чтобы выручить необходимые деньги, французам нужно подождать следующего лета.

Проблема заключается в том, что Неймар настроился на уход из «Парижа» и требует продать его в «Барселону». Остальные варианты, кроме возвращения на «Камп Ноу», бразилец отверг. Футболист уже сообщил о желании уйти главному тренеру Томасу Тухелю и партнерам по команде.

Леонардо рассчитывает, что уговорит Неймара на продолжение карьеры в «ПСЖ» в сезоне-2019/20 и трансфер следующим летом. Если форвард откажется, клубу придется понижать его стоимость и искать компромиссы с руководством «Барселоны». Об этом пишет каталонская газета Sport.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Он – самый дорогой футболист мира.

«Барселона» летом 2019-го потратила на трансферы 237 миллионов евро. Отрицательное сальдо клуба в это межсезонье составляет 152,6 млн евро.

Sport.es: «ПСЖ» понизил цену на Неймара до 180 млн и не рассматривает возможность обмена игроками

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