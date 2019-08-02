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«Я им восхищаюсь». Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»
Килиан знает, насколько бразилец важен для «Парижа».
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил надежду, что Неймар не покинет французский клуб этим летом.
«Конечно, я хочу, чтобы он остался, – приводит слова Мбаппе Sky Sports. – Мы все понимаем значение игрока после его ухода. Он знает, что я думаю о нем и о его ситуации. Наши отношения основаны на честности и уважении. Я им восхищаюсь. Я сказал ему, что думаю, и все в порядке».
- Контракт Неймара в «ПСЖ» истекает в 2022 году.
- В сезоне-2018/19 бразилец провел за команду Тухеля 28 матчей во всех турнирах и забил 23 мяча.
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