Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани поддержал одноклубника Неймара, несмотря на слухи о трансфере.

«Надеюсь, все происходящее с ним сделает его опытнее и поможет ему вырасти как личности, – сказал Кавани Le Parisien. – Думаю, Неймар еще многое даст «ПСЖ» до последнего дня в клубе. Он многое даст и всему футболу. Я наслаждаюсь выступлениями с такими игроками, как он и Мбаппе. Пришло время наладить взаимодействие, создать команду, хорошую атмосферу, жертвовать собой и быть профессионалами».

Ранее медиа несколько раз сообщали о том, что Неймар и Кавани не ладят. В 2017-м звезды поссорились из-за того, кто пробьет пенальти в ворота «Лиона».

В прошлом сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 17 матчей, забил 15 мячей и отдал семь ассистов.

«Я им восхищаюсь». Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»

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