«Монако» выиграл предсезонный коммерческий турнир из одного матча, организованный одним из партнеров клуба компанией Philipp Plein – Philipp Plein Cup. Соперником монегасков была «Сампдория», игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Радамель Фалькао на 50-й минуте.

Трофей Philipp Plein стал первым для российского полузащитника «Монако» Александра Головина в составе французского клуба.

«Это мой первый европейский трофей. Приятно, конечно, но все понимают, что это этап подготовки к сезону», – прокомментировал успех Александр, который вышел во втором тайме и поучаствовал в голевой атаке.

В прошлом сезоне «Монако» занял 17-е место в чемпионате Франции, едва избежав вылета.

Головин провел за клуб 35 матчей, забил 4 мяча и 5 раз ассистировал партнерам.

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