«ПСЖ» и «Барселона» продолжают переговоры о возвращении бразильского нападающего Неймара в каталонский клуб.

Как стало известно Daily Mail, парижане согласились отпустить Нея в аренду до конца сезона с последующим полноценным трансфером в «Барсу».

Такое решение было принято руководством «ПСЖ» после разговора с игроком, который ясно дал понять, что не хочет оставаться в Париже. Чемпионы Франции также не рассматривают Неймара в качестве игрока команды, так как с нынешним отношением он станет для клуба балластом.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017-й.

Бразилец по-прежнему самый дорогой игрок мира (222 млн евро).

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