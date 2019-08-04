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Daily Mail: «ПСЖ» согласился отдать Неймара в аренду «Барселоне» с гарантированным правом выкупа

Daily Mail: «ПСЖ» согласился отдать Неймара в аренду «Барселоне» с гарантированным правом выкупа
Eurosport

58 мин. назад

Бразилец все ближе к осуществлению мечты.

«ПСЖ» и «Барселона» продолжают переговоры о возвращении бразильского нападающего Неймара в каталонский клуб.

Как стало известно Daily Mail, парижане согласились отпустить Нея в аренду до конца сезона с последующим полноценным трансфером в «Барсу».

Такое решение было принято руководством «ПСЖ» после разговора с игроком, который ясно дал понять, что не хочет оставаться в Париже. Чемпионы Франции также не рассматривают Неймара в качестве игрока команды, так как с нынешним отношением он станет для клуба балластом.

  • Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017-й.
  • Бразилец по-прежнему самый дорогой игрок мира (222 млн евро).
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