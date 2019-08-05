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Вице-президент «Монако»: «Мы не планируем продавать Головина»

Вице-президент «Монако»: «Мы не планируем продавать Головина»
Eurosport

1 час назад

Еще минимум один год во Франции.

Прошлым летом после чемпионата мира-2018 Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро.

Минувший сезон Саша провел неубедительно, как и вся команда, но вице-президент клуба Олег Петров поделился информацией с ТАСС о будущем игрока: «Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично».

Помимо этого, руководитель рассказал о целях «Монако» на предстоящий сезон: «В предстоящем сезоне мы должны выступить лучше. Мы обсуждали и решили, что задача – выйти в Лигу чемпионов. Постараемся».

  • В предыдущем розыгрыше Лиги 1 монегаски заняли 17-е место.
  • В дебютном сезоне Головин забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи.
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