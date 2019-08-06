Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях на новый сезон и заявил, что не пока собирается менять команду.

«Если взять все наши товарищеские игры в межсезонье, по ощущениям – мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжелого сезона. Думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше.

Пытались ли меня летом увести из «Монако». Нет. Но, если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал – «Реал» или «Барселона». Так каждый год уходить, менять команды – мне так не нравится. Чувствую себя уже своим здесь. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться», – цитирует Головина ТАСС.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 тогда за 30 млн евро.

В первый сезон Лиги 1 он забил 3 мяча и сделал 3 ассиста в 30 матчах за монегасков.

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