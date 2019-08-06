Бывший капитан «Арсенала» Лоран Косьельни стал футболистом «Бордо».

Он подписал с жирондинцами контракт, сроки которого не уточняются. Sky Sports уточнил, что «канониры» получат за 33-летнего центрбека пять миллионов евро.

11 июля Косьельни отказался лететь с «Арсеналом» на предсезонное турне в США и остался в Англии. Его контракт с «пушкарями» был рассчитан до конца сезона-2019/20, но защитник был недоволен тем, что руководство не предложило ему новое соглашение. Сам Лоран рассчитывал на продление действующего договора еще на два года.

В сезоне-2018/19 Косьельни стал капитаном «Арсенала» и провел в чемпионате, Кубках и Лиге Европы 29 матчей.

Сейчас у лондонского клуба осталось четверо центральных защитников – это Роб Холдинг, Сократис Папастатопулос, Костас Мавропанос и Шкодран Мустафи.

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