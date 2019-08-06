«Пари Сен-Жермен» готов отпустить нападающего сборной Бразилии Неймара.

Однако из-за напряженных отношений с руководством «Барселоны» боссы «Парижа» не хотят продавать 27-летнего футболиста обратно на «Камп Ноу». Поэтому французы предложили Неймара в аренду трем клубам – «Реалу», «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед».

«Мадрид» был первым, кто получил оффер из «ПСЖ». Президент «бланкос» Флорентино Перес – большой фанат Нея, у него хорошие отношения с руководителями «Сен-Жермен». Однако Зинедин Зидан против прихода бразильца и предпочитает трансфер Поля Погба. Сам форвард также выступит против игры на «Бернабеу», поскольку хотел бы вернуться в «Барсу».

Затем «ПСЖ» предложил аренду Нея «Манчестер Юнайтед». «МЮ» должен был заплатить за Неймара 20 миллионов евро и снизить его зарплату в следующем сезоне, но в Манчестере отказались от этой идеи.

«Ювентусу» Неймар подходил по типажу, который они искали в новичках, но «Турин» не потянул дорогостоящего футболиста по финансам. Сам игрок также, вероятно, отказался бы от переезда в Италию.

Единственный вариант, куда бы хотел футболист, – «Барселона». Но если камбэк на «Камп Ноу» не удастся, игрок выберет клуб, который предложил лучшие финансовые условия. «Барса» пока отказывается подтверждать или опровергать намерения по Нею, но просит французов сообщать о любых изменениях ситуации.

Самый реальный вариант для «ПСЖ» избавиться от звезды – аренда или обмен на другого футболиста. Вместо предложенного Филиппе Коутиньо руководство «Парижа» согласно на трансфер Ивана Ракитича. За приглашение хорвата выступают спортдир Леонардо и главный тренер Томас Тухель, но последнее слово – за шейхами-владельцами клуба. Об этом пишет каталонская газета Sport.

В середине июля Неймар сказал спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, что хочет уехать из Францию. Его отец Неймар-старший и агент Пини Захави все это время работают над трансфером в каталонский клуб.

Дозаявочное окно в Испании закрывается 2 сентября.

Daily Mail: «ПСЖ» согласился отдать Неймара в аренду «Барселоне» с гарантированным правом выкупа

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