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Sport: «Барселона» попросила Неймара не принимать предложение «Реала»
Испанские гранды продолжают сражение за бразильскую звезду.
«Барселона» не теряет надежд вернуть из «ПСЖ» нападающего Неймара. Каталонцы предпримут очередную попытку удовлетворить желание парижан.
По информации Sport, боссы «Барсы» попросили Неймара не торопиться с переходом в «Реал», который предложил за него «ПСЖ» Луку Модрича и 120 млн евро. «Сине-гранатовые» попробуют повторить оффер мадридцев, приложив к крупной сумме Филиппе Коутинью.
- В середине июля Неймар сказал спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, что хочет уехать из Францию. Его отец Неймар-старший и агент Пини Захави все это время работают над трансфером в каталонский клуб.
- Дозаявочное окно в Испании закрывается 2 сентября.
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