«Барселона» не теряет надежд вернуть из «ПСЖ» нападающего Неймара. Каталонцы предпримут очередную попытку удовлетворить желание парижан.

По информации Sport, боссы «Барсы» попросили Неймара не торопиться с переходом в «Реал», который предложил за него «ПСЖ» Луку Модрича и 120 млн евро. «Сине-гранатовые» попробуют повторить оффер мадридцев, приложив к крупной сумме Филиппе Коутинью.

В середине июля Неймар сказал спортивному директору «ПСЖ» Леонардо, что хочет уехать из Францию. Его отец Неймар-старший и агент Пини Захави все это время работают над трансфером в каталонский клуб.

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