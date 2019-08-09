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Sport: «Барселона» попросила Неймара не принимать предложение «Реала»

Sport: «Барселона» попросила Неймара не принимать предложение «Реала»
Eurosport

1 час назад

Испанские гранды продолжают сражение за бразильскую звезду.

«Барселона» не теряет надежд вернуть из «ПСЖ» нападающего Неймара. Каталонцы предпримут очередную попытку удовлетворить желание парижан.

По информации Sport, боссы «Барсы» попросили Неймара не торопиться с переходом в «Реал», который предложил за него «ПСЖ» Луку Модрича и 120 млн евро. «Сине-гранатовые» попробуют повторить оффер мадридцев, приложив к крупной сумме Филиппе Коутинью.

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