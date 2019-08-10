На пресс-конференции перед матчем с «Нимом» тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что нападающий парижан Неймар не включен в заявку на игру. Немецкий коуч объяснил это тем, что бразилец не тренировался с командой всю неделю.

Больше ясности внес выступивший перед журналистами спортивный директор «ПСЖ» Леонардо. «Мы ведем переговоры о продаже Неймара и в данный момент стали ближе к трансферу. Хотим завершить его как можно скорее», – цитирует функционера Mundo Deportivo.

Неймара все лето связывают с возвращением в «Барселону». Еще на игрока претендует «Реал».

По последним сообщениям, у каталонцев не хватает денег на покупку игрока.

Вальверде: «Возвращение Неймара? Я доволен теми, кто у меня есть»

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