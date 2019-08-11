Экс-тренер «Лестера» и «Монако» Клод Пюэль признался в попытке подписать Александра Головина во время работы в Англии.

– Смогут ли Головин и другие новички вернуть «Монако» на былой уровень? Думаю, да. Я долго следил за Головиным, когда был главным тренером «Лестера». Видел в нем очень интересного игрока, действительно хотел его подписать. Еще до того, как он перешел в «Монако». Но после успешного чемпионата мира за ним пришли топ-клубы, у него были разные предложения, но он выбрал «Монако».

– Но за «Монако» он пока не зажег.

– Первый сезон вне России. Психологически ему было очень сложно. Думаю, в этом году он сможет доказать всем, насколько большой у него потенциал.

– Во Франции весь сезон говорили, что 30 миллионов за Головина – чересчур много. Что вы думаете по этому поводу?

– Понимаю, что во Франции такая сумма кажется слишком большой. Но Тилеманс перешел в «Лестер» за 45 миллионов. Все относительно. Может, Головин докажет, что стоит этих денег и уедет в Англию, – сказал Пюэль в интервью «СЭ».

В дебютном сезоне в «Монако» Головин отыграл 35 официальных матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Александр пропустил стартовый матч чемпионата Франции-2019/20 из-за перебора желтых карточек. Без Головина «Монако» не совладал дома с «Лионом» (0:3).

Пюэль приводил «Монако» к чемпионству в качестве футболиста (1981/82, 1987/88) и тренера (1999/2000). В 2017 году он возглавил «Лестер», но был уволен в феврале 2019-го.

Головин: «Сейчас не ушел бы даже в «Реал» или «Барселону». Не люблю каждый год менять команды»

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