«Неймар – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» устроили Нею обструкцию баннерами и кричалками
Кажется, теперь шансов у Нея остаться нет.
Фанаты «ПСЖ» устроили акцию против форварда Неймара во время стартового матча чемпионата Франции против «Нима».
Болельщики вывесили баннеры: «Неймар, проваливай» и «Неймар, ****** проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?»
Также фанаты спели: «Неймар – сын шлюхи».
- Нея не вызвали на матч с «Нимом» из-за переговоров о его продаже.
- Второй баннер отсылает к словам бразильца о том, что самое приятное его воспоминание – камбэк «Барселоны» в матче Лиге чемпионов как раз против «ПСЖ».
Sport: «ПСЖ» предложил аренду Неймара трем топ-клубам. В списке нет «Барселоны»
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