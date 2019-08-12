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«Неймар – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» устроили Нею обструкцию баннерами и кричалками

«Неймар – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» устроили Нею обструкцию баннерами и кричалками
Eurosport

1 час назад

Кажется, теперь шансов у Нея остаться нет.

Фанаты «ПСЖ» устроили акцию против форварда Неймара во время стартового матча чемпионата Франции против «Нима».

Болельщики вывесили баннеры: «Неймар, проваливай» и «Неймар, ****** проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?»

Также фанаты спели: «Неймар – сын шлюхи».

  • Нея не вызвали на матч с «Нимом» из-за переговоров о его продаже.
  • Второй баннер отсылает к словам бразильца о том, что самое приятное его воспоминание – камбэк «Барселоны» в матче Лиге чемпионов как раз против «ПСЖ».

Sport: «ПСЖ» предложил аренду Неймара трем топ-клубам. В списке нет «Барселоны»

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