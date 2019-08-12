Sport.es: «Барселона» просит Неймара сделать «публичный жест», чтобы ускорить переговоры с «ПСЖ»
Каталонцы снова используют не самые чистые методы.
«Барселона» по-прежнему рассчитывает на возвращение бразильского нападающего Неймара. По данным Sport.es, в каталонском клубе попросили Нея, чтобы он сделал «публичный жест» и помог каталонцам в переговорах с «ПСЖ».
О каком именно «публичном жесте» идет речь, не уточняется. Возможно, «Барса» просит бразильца сделать публичное заявление о желании покинуть Париж либо хочет, чтобы Ней бойкотировал тренировки.
- Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, парижане заплатили за бразильца 222 млн евро.
- Ранее спортдир «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что чемпионы Франции ведут переговоры о продаже Неймара.
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