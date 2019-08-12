«Барселона» по-прежнему рассчитывает на возвращение бразильского нападающего Неймара. По данным Sport.es, в каталонском клубе попросили Нея, чтобы он сделал «публичный жест» и помог каталонцам в переговорах с «ПСЖ».

О каком именно «публичном жесте» идет речь, не уточняется. Возможно, «Барса» просит бразильца сделать публичное заявление о желании покинуть Париж либо хочет, чтобы Ней бойкотировал тренировки.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, парижане заплатили за бразильца 222 млн евро.

Ранее спортдир «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что чемпионы Франции ведут переговоры о продаже Неймара.

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