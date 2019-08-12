Из фаншопа «ПСЖ» убрали все товары с изображением Неймара

Уход форварда сборной Бразилии Неймара из «Пари Сен-Жермен» кажется все более реальным.

Утром в понедельник, 12 августа, перед открытием официального фанатского магазина его сотрудники убрали все товары с упоминанием 27-летнего футболиста. Единственным лотом с Неем, который еще можно купить в фаншопе на «Парк де Пренс», остались брендированные бутсы Nike.

Помимо товаров сотрудникам магазина приказали снять все изображения Неймара с торговой точки. Теперь в фаншопе есть только фотографии Эдинсона Кавани, Тьяго Силвы, Марко Верратти и Килиана Мбаппе.

AS со ссылкой на бразильский UOL Esporte сообщил, что у клуба не было новой маркетинговой стратегии. Соответственно, товары в магазине снимают не для того, чтобы положить на их полки что-то новое.

Неймар сообщил руководству «ПСЖ», что хочет покинуть клуб после двух сезонов во Франции.

27-летний бразилец не попал в заявку «Парижа» на матч первого тура Лиги 1 против «Нима».

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