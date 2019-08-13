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Marca: Месси позвонил Неймару и сказал ему не переходить в «Реал»

Marca: Месси позвонил Неймару и сказал ему не переходить в «Реал»
Eurosport

1 час назад

По слухам, Ней уже прилетел в Каталонию для завершения трансфера.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси позвонил нападающему «ПСЖ» Неймару и сказал ему не переходить в «Реал», а присоединиться к каталонцам. Об этом в эксклюзивном материале сообщает Marca.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что чемпионы Франции ведут переговоры о продаже Неймара в другой клуб. Также «ПСЖ» убрал все товары, связанные с бразильцем, из клубного фаншопа.

По данным Cadena Cer и Mundo Deportivo, Неймар уже прилетел в Каталонию, где его встретил страйкер «сине-гранатовых» Луис Суарес.

  • Ней стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, парижане заплатили за его трансфер 222 млн евро.
  • В 2015 году Неймар в составе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов, забив один из мячей в финальном матче против «Ювентуса» (3:1).

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